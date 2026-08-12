SOLXYZ: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SOLXYZ hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13.94 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6.88 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.95 Prozent auf 4.86 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch