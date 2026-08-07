SOLVENTUM stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SOLVENTUM hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.53 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.510 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.21 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.18 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch