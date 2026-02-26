Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.02.2026 22:41:17

Solventum Corporation Announces Increase In Q4 Income

SOLVENTUM
59.25 CHF 4.29%
(RTTNews) - Solventum Corporation (SOLV) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $63 million, or $0.36 per share. This compares with $30 million, or $0.17 per share, last year.

Excluding items, Solventum Corporation reported adjusted earnings of $277 million or $1.57 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 3.9% to $1.99 billion from $2.07 billion last year.

Solventum Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $63 Mln. vs. $30 Mln. last year. -EPS: $0.36 vs. $0.17 last year. -Revenue: $1.99 Bln vs. $2.07 Bln last year.

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

15:30 I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12:51 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
10:21 SMI scheitert erneut an 14.000er-Marke
08:47 UBS Logo UBS KeyInvest: Europa – Positive Stimmung/Straumann – Auf Werbetour
07:44 Bitcoin & Ethereum: Kaufen, wenn die Kanonen donnern?
25.02.26 Marktüberblick: MTU und FMC schwächeln nach Zahlen
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

