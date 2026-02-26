SOLVENTUM Aktie 133635906 / US83444M1018
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.02.2026 22:41:17
Solventum Corporation Announces Increase In Q4 Income
(RTTNews) - Solventum Corporation (SOLV) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $63 million, or $0.36 per share. This compares with $30 million, or $0.17 per share, last year.
Excluding items, Solventum Corporation reported adjusted earnings of $277 million or $1.57 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 3.9% to $1.99 billion from $2.07 billion last year.
Solventum Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $63 Mln. vs. $30 Mln. last year. -EPS: $0.36 vs. $0.17 last year. -Revenue: $1.99 Bln vs. $2.07 Bln last year.
Nachrichten zu SOLVENTUM CORP Registered Shs When Issued
|
25.02.26
|Ausblick: SOLVENTUM gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: SOLVENTUM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: SOLVENTUM öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: SOLVENTUM zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu SOLVENTUM CORP Registered Shs When Issued
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/