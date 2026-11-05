Solvay veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Solvay äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.330 EUR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5.02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.14 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.20 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0.410 EUR geschätzt. Der Umsatz war auf 1.03 Milliarden EUR geschätzt worden.

Redaktion finanzen.ch