Solvay legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Solvay lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.07 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.040 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1.31 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.40 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch