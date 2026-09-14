Solution Financial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Solution Financial hat am 11.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz wurden 7.3 Millionen CAD gegenüber 3.4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch