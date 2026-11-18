Soluna gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1.140 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 80.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch