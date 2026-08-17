SOLUM mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SOLUM lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 132.00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SOLUM noch ein Gewinn pro Aktie von 209.00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22.17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 491.85 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 402.58 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch