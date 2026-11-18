SOLUM präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -346.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SOLUM ein EPS von 156.00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 530.92 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 472.60 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch