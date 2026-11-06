Solstice Advanced Materials legte Quartalsergebnis vor

Solstice Advanced Materials hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.50 USD gegenüber -0.220 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.05 Milliarden USD – ein Plus von 7.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Solstice Advanced Materials 969.0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch