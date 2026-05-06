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06.05.2026 12:07:05

Solstice Advanced Materials, Inc. Reports Retreat In Q1 Income

(RTTNews) - Solstice Advanced Materials, Inc. (SOLS) reported earnings for first quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $85 million, or $0.53 per share. This compares with $134 million, or $0.85 per share, last year.

Excluding items, Solstice Advanced Materials, Inc. reported adjusted earnings of $100 million or $0.63 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.5% to $991 million from $897 million last year.

Solstice Advanced Materials, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $85 Mln. vs. $134 Mln. last year. -EPS: $0.53 vs. $0.85 last year. -Revenue: $991 Mln vs. $897 Mln last year.

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Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Sandoz
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12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’779.48 19.19 SNQBTU
Short 14’050.35 13.74 SJQB8U
Short 14’566.83 8.85 S6WBNU
SMI-Kurs: 13’342.53 06.05.2026 12:02:42
Long 12’701.40 19.78 BSU9TU
Long 12’421.58 13.89 SN8B6U
Long 11’905.87 8.88 SKIBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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