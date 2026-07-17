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17.07.2026 06:37:00
Solstad Offshore As stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Solstad Offshore As hat am 15.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.25 NOK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Solstad Offshore As ein EPS von 4.74 NOK je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 992.0 Millionen NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 23.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 801.7 Millionen NOK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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