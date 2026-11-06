Solstad Maritime ASA Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Solstad Maritime ASA Registered hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1.61 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Solstad Maritime ASA Registered 0.690 NOK je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Solstad Maritime ASA Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28.65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.88 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren 1.46 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 1.52 NOK je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1.70 Milliarden NOK gerechnet.

Redaktion finanzen.ch