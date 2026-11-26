Solrom veröffentlichte am 23.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.08 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Solrom ein EPS von 0.090 ILS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 31.0 Millionen ILS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24.5 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch