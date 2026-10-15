Solitron Devices präsentierte Quartalsergebnisse

Solitron Devices lud am 13.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 5.7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Solitron Devices 4.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch