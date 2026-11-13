SOLITON SYSTEMS KK hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SOLITON SYSTEMS KK hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 42.00 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 45.23 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SOLITON SYSTEMS KK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.90 Milliarden JPY im Vergleich zu 5.19 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch