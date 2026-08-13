SOLITON SYSTEMS KK: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SOLITON SYSTEMS KK stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 41.06 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9.50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SOLITON SYSTEMS KK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.86 Milliarden JPY im Vergleich zu 4.13 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch