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05.08.2026 06:37:00
Solitaire Machine Tools hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Solitaire Machine Tools liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Solitaire Machine Tools die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.57 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.090 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 84.36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 38.4 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 20.8 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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