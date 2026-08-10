Soligenix legte Quartalsergebnis vor

Soligenix lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.12 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch