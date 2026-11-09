Soligenix gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Soligenix liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Soligenix die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.05 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.580 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch