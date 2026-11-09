Solidion Technology Swings To Profit In Q3

(RTTNews) - Solidion Technology, Inc. (STI) on Monday reported a return to profitability in the third quarter.

For the third quarter, net income was about $244,000, or $0.02 per share, compared with a net loss of $4.1 million, or $1.33 per share, in the prior-year period.

Revenue increased to $41,638 from $9,350 a year earlier.

Total other income was approximately $2.56 million, compared with other expenses of $2.35 million in the year-ago quarter.