Solidion Technology: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Solidion Technology präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.05 USD gegenüber -1.330 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 0.0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Solidion Technology 0.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch