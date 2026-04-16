SunTrust Banks Aktie 974940 / US8679141031
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16.04.2026 02:22:57
Solidion Technology Inc. Loss At -$41.00 Mln In Full Year
(RTTNews) - Solidion Technology Inc. (STI) released Loss for full year of -$41.00 million
The company's bottom line totaled -$41.00 million, or -$10.39 per share. This compares with -$32.42 million, or -$15.80 per share, last year.
Solidion Technology Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$41.00 Mln. vs. -$32.42 Mln. last year. -EPS: -$10.39 vs. -$15.80 last year.
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Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge:
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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