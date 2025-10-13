Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’485 0.0%  SPI 17’222 0.1%  Dow 46’076 1.3%  DAX 24’388 0.6%  Euro 0.9307 0.0%  EStoxx50 5’568 0.7%  Gold 4’104 2.1%  Bitcoin 92’044 -0.4%  Dollar 0.8042 0.4%  Öl 63.5 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
So viel Verlust wäre bei einem Ethereum Classic-Investment von vor 1 Jahr angefallen
So lohnend wäre eine Investition in Bitcoin Cash von vor 1 Jahr gewesen
NVIDIA-Leak sorgt für Aufsehen: Neue Grafikkarten versehentlich enthüllt
Ohne Musk keine Tesla-Aktie? Vorstand erklärt, warum Elon Musk unverzichtbar ist
Suche...
Plus500 Depot

SunTrust Banks Aktie 974940 / US8679141031

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.10.2025 19:00:17

Solidion Stock Soars 205% After AI Battery System Launch

(RTTNews) - Solidion Technology, Inc. (STI) skyrocketed 204.74% to $16.73, up $11.24, after introducing its PEAK Series UPS system tailored for AI data centers.

The jump follows recent recognition for Solidion's E-GRIMS graphite innovation, which earned the 2025 R&D 100 Award.

The company said the system, powered by its proprietary silicon-carbon anode battery technology, delivers up to 30% space reduction and three times the battery life compared to conventional setups.

The stock opened at $11.59, reached a high of $16.78 and a low of $5.22, versus a previous close of $5.49. It trades on the NASDAQ, with volume surging to 60.39M shares, far above its average. The 52-week range is $1.25 to $18.23.

Nachrichten zu SunTrust Banks Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu SunTrust Banks Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?

💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

Inside Trading & Investment

19:30 Logo WHS Levi’s-Aktie im Check: Zölle, Margendruck, Wachstum – wie steht es wirklich um die Jeans-Ikone?
13:43 UBS Logo UBS KeyInvest: Dämpfer vor dem Wochenende
09:14 Stimmung droht zu kippen
06:55 ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
10.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible AMD, Microsoft, Nvidia
10.10.25 D-Wave Quantum, Riot Platforms und BitMine: Drei Zukunftstreiber mit Potenzial
10.10.25 Marktüberblick: HelloFresh und Infrastrukturaktien gesucht
09.10.25 Julius Bär: 19.15% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Broadcom Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’968.69 19.76 BA5S0U
Short 13’251.94 13.53 BU9S6U
Short 13’718.62 8.92 U9VBSU
SMI-Kurs: 12’484.80 13.10.2025 17:31:14
Long 11’894.46 18.86 SKIBKU
Long 11’658.64 13.83 S7MBDU
Long 11’139.27 8.80 BNJS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Entwarnung im Zollstreit? Trump rudert zurück, Bitcoin explodiert
Drohnen-Kooperation im Fokus: So entwickeln sich die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT
Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi zerlegt Tesla Model Y - CEO zeigt Respekt für Rivalen
Meyer Burger-Aktie im Sinkflug: Dekotierung per 14. Januar 2026
Entspannungssignale von der Zollfront: US-Börsen legen zu -- SMI letztlich wenig bewegt -- DAX zum Handelsende höher -- Märkte in China schliessen mit Verlusten - Japan im Feiertag
Ethereum Prognose: Was kommt nach dem Crash?
Gold, Öl & Co. in KW 41: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
20:01 Aktien New York: Deutlich erholt - Entspannungssignale im Zollstreit mit China
19:50 GESAMT-ROUNDUP 3: Gaza-Erklärung unterzeichnet - alle Geiseln frei
19:48 GNW-News: Aduro Clean Technologies treibt Demonstrationsanlagenprogramm voran und beginnt mit globalem Standortauswahlprojekt
19:31 Rechtsausschuss für Abschwächung von EU-Lieferkettengesetz
19:26 ROUNDUP/Militär: Hamas übergibt vier tote Geiseln ans Rote Kreuz
19:13 Streamingstart für 'F1' mit Brad Pitt steht fest
19:04 ANALYSE-FLASH: RBC senkt Hannover Rück auf 'Sector Perform' - Ziel 275 Euro
19:01 'Dieser Roman ist ein Ereignis' - Buchpreis geht an Elmiger
18:54 ROUNDUP: ICE-Strecke München-Nürnberg nach Sperre freigegeben
18:49 ROUNDUP: Vermittlerstaaten unterzeichnen Erklärung zum Gaza-Krieg