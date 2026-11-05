Solid Power A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Solid Power A hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Solid Power A -0.140 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 73.25 Prozent auf 1.2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch