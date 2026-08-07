Solid Power A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Solid Power A lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0.11 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.140 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf -0.3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 103.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch