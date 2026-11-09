Solekia präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Solekia hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 435.89 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Solekia noch ein Gewinn pro Aktie von 567.63 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Solekia im vergangenen Quartal 7.12 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7.88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Solekia 7.73 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch