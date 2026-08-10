Solekia: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Solekia liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Solekia die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 165.20 JPY gegenüber 150.35 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 6.23 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.34 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch