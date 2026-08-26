SolaX Power Network Technology (Zhejiang) A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) A lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.64 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.600 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 68.74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.70 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1.01 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch