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14.08.2026 06:37:00
Solasia Pharma KK Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Solasia Pharma KK Registered präsentierte am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1.00 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Solasia Pharma KK Registered -1.200 JPY je Aktie generiert.
Solasia Pharma KK Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.0 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 91.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.0 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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