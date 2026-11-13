Solasia Pharma KK Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Solasia Pharma KK Registered hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Solasia Pharma KK Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.37 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.620 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 338.0 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Solasia Pharma KK Registered 42.0 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch