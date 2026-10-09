SolarMax Technology: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SolarMax Technology lud am 08.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

SolarMax Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.480 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 10.2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch