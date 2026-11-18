SolarMax Technology veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.88 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 78.17 Prozent zurück. Hier wurden 6.7 Millionen USD gegenüber 30.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch