Solaris Oilfield Infrastructure A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Solaris Oilfield Infrastructure A hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 341.1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 166.8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch