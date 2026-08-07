Solaris Oilfield Infrastructure A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Solaris Oilfield Infrastructure A hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0.26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Solaris Oilfield Infrastructure A 0.300 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 219.4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 46.92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 149.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch