SolarEdge: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SolarEdge veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.50 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SolarEdge -2.130 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 346.3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19.63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SolarEdge einen Umsatz von 289.4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch