SolarEdge: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SolarEdge hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei -0.14 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.840 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 326.1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 4.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SolarEdge 340.2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch