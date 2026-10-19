Solara Active Pharma Sciences stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Solara Active Pharma Sciences stellte am 16.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.92 INR. Im Vorjahresviertel hatte Solara Active Pharma Sciences -2.360 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 4.17 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Solara Active Pharma Sciences 3.14 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch