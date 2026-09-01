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01.09.2026 23:00:00

Solar Power Is Booming in Emerging Markets

Solar energy is going gangbusters. The world is adding photovoltaic solar panels at a blistering rate, shattering its own records year after year, buoyed by a flood of ever-cheaper solar panels out of China. “We have a plentiful and cheap source of electricity that can be built quickly, almost anywhere in the world,” NewScientist wrote in an article published late last year. “Is it fanciful to imagine that solar could one day power everything?” But the growth of solar power is uneven around the globe, with some regions seeing…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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