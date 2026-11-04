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04.11.2026 06:37:00
Solar Industries India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Solar Industries India hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Solar Industries India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 68.19 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 38.12 INR je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 35.19 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 69.00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Solar Industries India einen Umsatz von 20.82 Milliarden INR eingefahren.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 56.74 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 30.90 Milliarden INR gesehen hatten.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
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