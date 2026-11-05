Solar Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Solar Capital veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.430 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Solar Capital im vergangenen Quartal 49.7 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14.85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Solar Capital 58.3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch