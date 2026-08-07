Solar Capital: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Solar Capital lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.440 USD je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 48.7 Millionen USD, gegenüber 54.2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10.12 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch