SOLAR A-S (B): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SOLAR A-S (B) hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

SOLAR A-S (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.38 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.410 DKK je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 3.32 Milliarden DKK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SOLAR A-S (B) 2.82 Milliarden DKK umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1.40 DKK sowie einem Umsatz von 3.32 Milliarden DKK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch