Soken Chemical Engineering gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Soken Chemical Engineering präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 83.09 JPY, nach 57.79 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 12.48 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.38 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch