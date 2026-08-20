Sok Marketler Ticaret zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sok Marketler Ticaret hat am 17.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.95 TRY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.580 TRY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 86.11 Milliarden TRY – das entspricht einem Zuwachs von 40.86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 61.13 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch