Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’747 -0.7%  SPI 17’788 -0.7%  Dow 46’678 -1.6%  DAX 23’377 -0.9%  Euro 0.9023 -0.3%  EStoxx50 5’696 -0.9%  Gold 5’083 -0.2%  Bitcoin 56’665 2.3%  Dollar 0.7883 0.3%  Öl 101.2 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Strategischer Rückzug: Chef von NVIDIA-Aktie Huang stoppt Milliarden-Fluss an OpenAI und Anthropic
Interview mit Tonia Zimmermann zur Investment Challenge 2026
Daimler Truck-Aktie: Buy-Bewertung durch Warburg Research
Analysten-Meinungen zur RENK-Aktie gespalten - Rheinmetall, HENSOLD und TKMS uneins
QIAGEN-Aktie: Deutsche Bank AG verbessert Bewertung auf Buy
Suche...
eToro entdecken

Lynas Corporation Aktie 39419332 / US5510733075

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.03.2026 09:40:45

Sojitz Expands Medium, Heavy Rare Earth Imports To Japan Via Japan Australia Rare Earth

Lynas Corporation
12.80 EUR -1.54%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Sojitz (XEB.F, 2768.T) and Australia's Lynas Rare Earths (LYC.AX) have signed a MOU via Japan Australia Rare Earth to begin discussions for mineral exploration and new development of rare earths mines. The companies have agreed to expand the current product range and volume of medium and heavy rare earths supplied to Japan.

Based on a revised long-term supply contract with Japan Australia Rare Earth, Lynas will supply 75% of its medium and heavy earths production to Japan. Also, Japan Australia Rare Earth and Lynas have signed the MOU to establish a steering committee for mineral exploration and new development of rare earth mines.

Sojitz is currently trading at 6,256 yen, up 0.90%.

Nachrichten zu Lynas Corporation Ltd (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Lynas Corporation Ltd (spons. ADRs)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?

Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.

Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:23 Marktüberblick: Quartalszahlen im Fokus
09:08 SMI schliesst auf Jahrestief
07:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Vorerst seitwärts?
12.03.26 Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.03.26 Erdgas im Spannungsfeld: Geopolitische Krisen und Chancen für Anleger
12.03.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf ABB Ltd, Holcim Ltd, Schneider Electric SE
06.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’332.46 19.78 B8RSFU
Short 13’618.22 13.93 ST6BQU
Short 14’113.43 9.00 S7DB8U
SMI-Kurs: 12’746.79 13.03.2026 09:41:39
Long 12’275.23 19.94 S6EBMU
Long 11’976.41 13.79 SKIBKU
Long 11’465.58 8.94 SU9BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Bachem-Aktie springt zweistellig hoch: Umsatz und Gewinn gesteigert - Umsatzmilliarde 2026 wird nicht erwähnt
SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor 5 Jahren verloren
Accelleron-Aktie springt zweistellig hoch: Umsatz und Gewinn klettern auf neues Niveau
Rheinmetall-Aktie: DZ BANK vergibt Kaufen
Deutsche Bank-Aktie rutscht ab: Fühere Mitarbeitern verklagen die Bank im Fall Monte Paschi
TUI-Aktie im Sinkflug: Verschobener Oman-Deal und teures Kerosin drücken Margen
Partners Group-Aktie letztlich leicht in Grün: VRP rechnet mit Verdoppelung der Ausfallrate am Private-Credit-Markt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rüstungsaktien im Anlegerfokus: So schlagen sich Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 10: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 10: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.