Sojern et Mews s'associent pour aider l'industrie hôtelière à accélérer la récupération de la COVID-19

LONDRES, 11 mars 2021 /PRNewswire/ -- Sojern, un des principaux fournisseurs de solutions de marketing numérique pour les voyages, et Mews, le principal système de gestion des propriétés (PMS, property management system) basé sur le cloud, se sont associés pour mettre sur le marché une solution intégrée pour les hôteliers et leurs clients. Ce partenariat permettra aux clients de Mews d'accéder à de puissantes solutions multi-canaux destinées à favoriser les réservations directes.

« Mews est en première ligne lorsqu'il s'agit de révolutionner le système traditionnel de gestion des biens. Depuis notre premier appel avec l'équipe, nous avons été impressionnés par leur offre de produits, l'équipe et leur éthique », a déclaré Josh Beckwith, directeur principal des comptes stratégiques chez Sojern. « Nous partageons l'engagement de fournir les meilleures solutions pour aider les hôtels et embrasser l'avenir du secteur de l'hospitalité. »

Mews est conçu pour simplifier et automatiser toutes les opérations pour les hôteliers modernes et leurs clients. Du moteur de réservation à la caisse, de la réception à la gestion des recettes, le processus est plus facile, plus rapide et plus connecté. L'expérience du client est vitale et les personnes qui réservent directement utilisent davantage de services hôteliers, comme l'auto-enregistrement, ce qui favorise la fidélisation. La solution prend en charge différents types d'hébergement, notamment les grands hôtels de chaînes et de groupes hôteliers, les petits hôtels indépendants, les appartements et les auberges. L'alliance entre Sojern et Mews sera essentiellement le moteur des aspirations en matière de ventes directes.

« Chez Mews, nous pensons que vous devriez être en mesure de présenter votre marque de la meilleure façon possible, en racontant votre histoire au maximum. C'est pourquoi nous sommes si heureux d'accueillir Sojern sur notre plate-forme pour un modèle à l'échelle réelle de la façon dont les propriétés peuvent réussir à raconter leur histoire et à encourager les clients à réserver directement », a déclaré Richard Valtr, fondateur de Mews.

À propos de Sojern

Sojern est une plate-forme de marketing numérique de premier plan, conçue pour les spécialistes du marketing du voyage. Grâce à l'intelligence artificielle et aux données relatives aux intentions des voyageurs, Sojern active des solutions de marketing multicanal pour stimuler la demande directe. Chaque année, 10 000 hôtels, attractions, offices de tourisme et spécialistes du marketing du voyage font confiance à Sojern pour attirer et convertir les voyageurs du monde entier.

À propos de Mews

Fondé par d'anciens hôteliers, Mews est un Hospitality Cloud de nouvelle génération pour les hôtels, auberges, appartements et autres. Mews dessert plus de 1 800 propriétés dans plus de 60 pays sur les cinq continents et travaille avec un grand nombre d'entreprises de technologie de l'hôtellerie pour fournir aux hôteliers une plate-forme imbattable - aucun autre PMS n'offre autant d'intégrations.

