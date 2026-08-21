Soiltech As Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Soiltech As Registered präsentierte in der am 20.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.56 NOK präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.18 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 131.5 Millionen NOK gegenüber 112.4 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch