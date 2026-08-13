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13.08.2026 06:37:00
Soiken präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Soiken hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1.23 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Soiken -2.310 JPY je Aktie generiert.
Umsatzseitig standen 634.7 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 45.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Soiken 1.17 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 8.12 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Soiken ein Gewinn pro Aktie von -8.050 JPY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Soiken mit einem Umsatz von insgesamt 3.87 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -20.15 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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