Sohucom: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sohucom hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sohucom 0.320 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sohucom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 25.94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 133.6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 180.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch